Vecinos y comerciantes volvieron a sufrir por el temporal y mostraron su enojo

Edgardo Martinelli, uno de los propietarios del almacén ubicado en Artigas y Luciana Ríos de Gualeguaychú, comenzó el viernes visiblemente ofuscado: "Es la séptima vez que nos inundamos. Llegué al negocio a las tres de la mañana en medio de una tormenta pocas veces vista".Según relató a ElDía, a esa hora intentó comunicarse con los teléfonos del municipio, pero que nadie lo atendió. Después llamó a la Dirección de Tránsito para que controlara el andar de los vehículos: "Cada camión o colectivo que pasaba generaba olas que terminaban en el interior del almacén y de la casa de mi familia".En esa zona específica de la ciudad pasa la Cañada de Gómez, un canal en el cual termina toda el agua que viene del oeste de la ciudad y las zonas rurales, pero anoche, durante el temporal "desbordó todo". Según especialistas, la magnitud de la tormenta hizo que colapsara, pero muchos vecinos sostienen que si se limpiara más seguido y se realizara un buen mantenimiento, eso no habría pasado.La cañada, en un día normal tiene poca agua, pero con lluvias intensas se transforma en un torrente de agua peligroso que arrasa con lo todo lo que encuentra a su paso. Y esta vez no fue la excepción: un vecino que vive a la vera de la cañada tuvo que ser auxiliado por otras personas para que su auto, un Fiat Palio, no sea arrastrado por la corriente."Como las seis veces anteriores, volvimos a tener pérdidas económicas importantes, debido a que el agua ingresó entre 30 y 40 centímetros. Todo fue muy rápido y no nos dio tiempo para levantar heladeras y freezer. Todos somos grandes, y no le puedo pedir a mi padre que tiene 92 años que me ayude", renegó.Finalmente, indicó estar "cansado de hacer reclamos para que limpien la cañada de Gómez, lugar donde se acumulan residuos, ramas y demás que obstaculizan el normal escurrimiento del agua".La mayor queja del comerciante es porque considera que no se han hecho las obras para evitar que colapsos como el de la madrugada del viernes ocurran: "Las obras necesarias o el tener limpia la cañada deberían hacerse a tiempos y evitar todo este tipo de trastornos", concluyó.En la vereda de enfrente, a la estación de servicio el agua también le trajo sus dolores de cabeza: el centro de compras terminó con agua en su interior, ocasionando problemas en el sistema eléctrico que motivaron a que la estación no pudiera atender durante buena parte de la mañana.En la misma zona, un local que se dedica a la venta de baterías y una agencia de quinielas, también sufrieron las consecuencias del temporal.Por su parte, Alicia Casenave, vecina del Barrio Médanos, dijo que la mayor parte de las casas se inundaron y que "si bien las lluvias fueron anormales, se deben encarar una serie de obras para que esto no vuelva a ocurrir. Mi nuera tiene una piecita y un baño al fondo de la casa, y se les inundaron porque el agua rebalsó por las cloacas". También contó que su madre, que vive en en Nágera al 700, "perdió casi todo por la cantidad de agua que ingresó a la vivienda".Yanina Antúnez, otra vecina del Médanos, contó aque perdió todo lo que tenía: "El agua ingresó a mi casa, había un metro de agua dentro, arruinando todo lo tenía", lamentó y agregó con un dejo de bronca: "La historia siempre se repite, y los políticos vienen solo en tiempos preelectorales y después nos dejan a la deriva. Acá caen dos gotas y se inunda todo"."La Cañada de Gómez, con suerte, se limpia una vez al año, y es un cauce en el cual cae todo el agua de Urquiza al Oeste y de campos cercanos", contó Rodrigo Aguilar, quien alquila en Nágera al 600. "Me pasé toda la noche sacando agua, tarea que continué durante la mañana. Entró como medio metro a mi casa, se me mojaron las pocas pertenencias te tengo, inclusive un placard que hacía poco me había comprado", lamentó.