Joven que sufrió gravísimo siniestro continúa su recuperación: "Sigamos rezando"

Vale recordar que la joven atleta, el pasado 18 de septiembre, fue víctima de un accidente de tránsito y tras estar internada varias semanas en el hospital San Martín de Paraná, fue derivada al hospital Posadas de Buenos Aires, donde está siendo sometida a tratamiento y atención de mayor complejidad.Viviana Paiva, desde Paraná, contó aqueLa mujer contó que, desde aquel terrible parte médico que indicaba casi una fatalidad. Ahora, ella con todas sus garras, sigue recuperándose".

Sigamos pidiendo por Florencia

Paiva a su vez pidió a la comunidad:Nosotros podremos estar acompañados de nuestras familias y con salud. Ella sigue luchando, tratando de llevar su situación difícil, pero lo va a lograr. Con las oraciones de todos se va sentir muy acompañada".: sus amigos participaron de una maratón para darle fuerzas a su compañera, que sufrió un siniestro de tránsito que la dejó en grave estado. La joven buscaba participar de la maratón de Buenos Aires y como no pudo, sus compañeros de competencia corrieron "kilómetro a kilómetro pensando en ella".. Mi hija se ponía las metas y las cumplía. Buscaba participar en un triatlón pero no sabía nadar, fue a un club y empezó a practicar natación y con un mes de práctica se fue al río. `Es muy temprano` le decían, `es río, no es pileta`, le manifestaban. `No importa, voy a ir, no voy a pasar vergüenza` dijo; siguió con su objetivo y salió primera en su categoría `. Así es Florencia", contó su mamá en una de las primeras notas que realizó Elonce para conocer su estado de salud.