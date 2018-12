Tips para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo

El armado de la mesa "con lo que uno tiene"

Otros tips

Ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, surgen un sinfín de preguntas, desde qué comemos hasta qué ropa vestimos o cómo preparamos la mesa.Para responder a estas dudas que afloran en esta época del año, Diana Dondo, especialista en Protocolo y Ceremonial, estuvo en el programadey brindó una serie de consejos para tener en cuenta para preparar la mesa de Navidad y Año Nuevo y recibir a nuestros invitados en casa.Para el 24 a la noche, "el menú ideal, protocolarmente hablando, no es el asado, a eso le dejamos para el 31 que es una fiesta mucho más informal donde hasta nuestra vestimenta puede ser más informal"."El 24 es una fiesta y por lo tanto nos tenemos que vestir acorde y ofrecer a nuestros invitados un menú diferente, que no quiere decir caro. El buen gusto no es caro, y si hablamos de un buen menú, puede ser un pionono o una carne fría. Hay menús que son muy ricos que están bien preparados y no son caros, ése es el menú del 24", indicó.Sobre qué prendas lucir, explicó que "nos vestimos bien, nos ponemos nuestras mejores pilchas porque estamos de fiesta, no podemos estar de ojotas o con el short de playa".Para el 31 por la noche, tanto la vestimenta como el menú son "más distendidos". El último día del año, "sí hacemos el asado, nos vestimos con bermudas".El mantel debe blanco o con motivos navideños. También una opción económica para adornar la mesa y proteger el mantel, Dondo mencionó que se pueden hacer caminos de friselina, en color rojo o verde, y ponerlos, no a lo largo de la mesa, sino enfrentados entre dos personas.Las servilletas tienen que ser de tela, y se pueden poner asomadas por debajo de los platos.También se pueden poner cartelitos para indicar el lugar dónde se sentará cada invitado."Hay que poner la vajilla más linda, y si no alcanza pedirle a alguien que participe de la cena. Se puede mezclar, siempre y cuando sea del mismo estilo", no se pueden poner algo de porcelana con plástico, por ejemplo.Se puede preparar un clericó o algo fresco para convidar a los invitados mientras se espera el momento para sentarse a la mesa.La ensalada de frutas "es una tradición" y se puede acompañar con helado. "A todo el mundo le gusta".El invitado no debe lavar los platos, "de ninguna manera".Lo ideal es que los niños se sienten separados de los adultos, siempre depende de la edad.Y como broche final, Dondo señaló que "todo se tiene que preparar con amor, cuando las cosas se hacen con amor nada puede salir mal"."Que sea una Navidad con un toque más espiritual y que no sea simplemente el reunirnos alrededor de una mesa. Tenemos que desmitificarla de la parte estrictamente consumista que es la comida y los regalos, la ropa y pensar en algún propósito más trascendente".