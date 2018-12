Fotos: El temporal provocó destrozos en la ciudad cordobesa de San Francisco

Trabajos en la ciudad

Un fuerte temporal de agua y viento, con ráfagas muy potentes de hasta 150 kilómetros por hora, afectó a la ciudad de San Francisco, en el departamento San Justo, en el este cordobés.Hubo roturas de vidrios y voladuras de techos y de chapas, además de caídas de ramas, postes arrancados y una innumerable cantidad de daños en plazas, en negocios, en galpones y en depósitos privados.Desde Defensa Civil y el municipio informaron que no hubo heridos."La Municipalidad de San Francisco comunica que, debido al temporal que azotó a la ciudad, convocó al Comité de Emergencia y en estos momentos se encuentra trabajando junto a cuadrillas municipales a fin de restablecer el orden lo antes posible", explicaron desde el municipio."Por este motivo, se solicita a la comunidad que permitan el desarrollo de dichas tareas evitando la concurrencia a lugares céntricos. Destacamos el arduo trabajo que se realiza desde el municipio, Defensa Civil, Bomberos, Policía y demás instituciones a fin de restaurar la normalidad en la ciudad", informaron desde el municipio.Hubo daños también en el cuartel de bomberos y en varios edificios. En un geriátrico tuvieron que evacuar a pacientes a casas de familiares.En la Capilla San Martín de Porres no quedó nada. El paso del feroz tornado que pasó por San Francisco le voló el techo y causó graves destrozos en su interiorDaniel Maine, el cura de la capilla, dijo a Cadena 3: "Estoy asombrado porque voló la parte central de la iglesia, que tenía techo de chapa"."Los sectores más afectados por la tormenta de anoche ya están tendiendo a normalizarse", aseguró esta mañana el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta.Durante las últimas horas del jueves y las primeras de este viernes, una tormenta con abundante agua, granizo y vientos intensos se desató sobre distintas ciudades de la provincia y ocasionó voladura de techos, caídas de árboles y postes del tendido eléctrico, rotura de vidrios y anegamientos de calles y viviendas."Empezamos a evaluar daños y afectación de distintas localidades, aunque por ahora los más afectado son San Francisco, Icho Cruz y Cuesta Blanca", dijo Vignetta.Tras mantener contacto con el secretario de Gobierno de San Francisco, el funcionario confirmó que "la ciudad está muy afectada, gran cantidad de árboles caídos, un edificio de ocho pisos con muchos vidrios destruidos, dañado el cuartel de Bomberos, por ahora no se reportan heridos de consideración, pero hay que esperar un poco para ver que se estabilice la situación; estamos atentos por si necesitan más recursos"."Están evacuando gente de dos geriátricos afectados y se empiezan a evaluar los cuantiosos daños en locales comerciales, en viviendas y en edificios", agregó. Fuente: (La Voz ? Cadena3).-