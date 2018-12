El 30% de los alumnos debe rendir materias en la Escuela de Comercio 1

La rectora de la Escuela de Comercio Nº 1, Sonia Heit, confirmó aque el 30 por ciento de los alumnos de la institución se llevó materias que están rindiendo por estos días."Los profesores trata de hacer en cada trimestre las integraciones correspondientes para tratar de no llegar a esta instancia. Los chicos libres o quienes no han podido completar los conocimientos necesarios para aprobar, vienen a este período de mesas examinadoras y se toma lo desarrollado durante el año", señaló.Fue en ese marco que reveló que "en la escuela tenemos un 30% de chicos que están rindiendo o deben materias. Es el número que venimos manejando estos años. Trabajamos para evitar la repitencia que en 2016 fue muy alta, del 22 por ciento. El año pasado se logró bajar al 16 por ciento. Este año seguimos tratando de mejorar o al menos mantener estos números".Para ello "se ha trabajado con los profesores en metodologías de evaluación, estrategias áulicas a utilizar y cómo abordar los temas. En febrero, cuando los chicos terminen de rendir sabremos las estadísticas definitivas", dijo."Que el 30 por ciento deba rendir es muchísimo, aunque incluye chicos que han quedado libres por inasistencia", expresó la rectora, pero aclaró que "estos no son un porcentaje tan alto". Es por ello que la mayoría son alumnos "que han quedado con dos o más espacios sin aprobar, son aquellos que tienen probabilidad de repitencia. A esos son los que contamos dentro del 30 por ciento"."Geografía, Historia, Matemática y Lengua, en ese orden, son las que tiene mayor desaprobación", contó Heit.Las mesas de exámenes se extienden hasta el lunes y martes próximos.