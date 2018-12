Paraná Voladuras de techos y severos daños en jardín de infantes en San Benito

Video: Dramático momento: Es soltero, vive con su nena y se le voló el techo de su casa

El barrio Solvencia, del loteo Altos del Este, frente al Cementerio de la localidad de San Benito fue uno de los lugares más afectados por el temporal.Pablo Legler contó a: "Alrededor de las 3 de la madrugada me desperté. Estaba con mi nena de 2 años. Me voló el techo completo, destrozó todo y se me inundó la casa. Perdí ropero, ropa, todo lo que estaba adentro. Alcancé a tapar algo".Expresó que llevó a su hijita "a lo de un vecino de enfrente que me la tuvo como hasta las 7, porque estaba semidormida".Acotó que luego "fuimos al municipio, después a Acción Social donde me prometieron que iban a conseguirme la chapa"."Soy soltero y vivo con mi nena. Ella se asustó. No sabía lo que pasaba. La llevé a lo del vecino porque la casa literalmente se estaba inundando", lamentó Legler.Gabriel Olivera de la Comisión Vecinal señaló a este medio que "por segunda vez desde que estamos en el barrio se nos volaron techos de viviendas y también una casa prefabricada fue destruida y terminó completamente en el piso"."Tenemos también el jardín de infantes en construcción que se le voló el techo y rompió muchos cables de media tensión y cableado en general", añadió."El municipio, Enersa y la Provincia se comunicaron para ayudarlo. Estamos sin luz y por la cantidad de cables cortados no sabemos cuánto durará el corte del suministro. Enersa ha actuado de manera inmediata y están trabajando todas las cuadrillas para solucionarlo", afirmó. Y manifestó: "Hay postes de luz caídos y luminarias torcidas por lo fuerte de los vientos".Además, "un auto también sufrió los destrozos. Todo lo que cayó y voló le rompió los vidrios" a un Fiat 147.Olivera expresó por último que "el 90 por ciento del barrio está hecho con el Plan Procrear. La mayoría no tiene seguro. Es muy difícil solventarlo para el nivel de ingresos que tenemos".