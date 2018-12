ANSES recuerda que la cuenta sueldo de la Seguridad Social es gratuita

Jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones cobran las prestaciones de ANSES a través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, que es una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones.



Para acceder a dicha cuenta, ANSES realiza una solicitud de apertura a la entidad bancaria y luego el beneficiario debe presentarse para formalizarla. Allí, le entregarán la tarjeta de débito con la que podrá operar en cajeros automáticos, extraer dinero, comprar en comercios con reintegros y descuentos, hacer transferencias o pagos de impuestos y servicios.



Es importante destacar que solo los jubilados, pensionados y titulares de PNC podrán incorporar a un apoderado a la cuenta, siempre y cuando figuren como tales ante ANSES.



Al respecto, el Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, mencionó: "La Cuenta Sueldo de la Seguridad Social permite ahorrar tiempo y dinero, ya que



con la tarjeta de débito se puede extraer dinero por cajero automático sin hacer filas en el banco, lo que brinda más rapidez en el cobro de las prestaciones. Además, permite mayor seguridad porque todas las transacciones son con clave".



Por otro lado, los reemplazos de la tarjeta por desmagnetización, deterioro o decisión del banco son gratuitos (en caso de deterioro solo se puede hacer una vez por año).



Ventajas de utilizar la tarjeta de débito



- Extraer dinero en cajeros automáticos.



- Extraer efectivo por ventanilla sin límite de monto.



- Realizar compras y retiros de efectivo en comercios adheridos.



- Pago de impuestos y servicios por cajero automático, home banking o débito automático.



- Depósitos y transferencias por cajero automático y home banking.



- Reintegro de IVA.



Importante

Los servicios financieros adicionales, como tarjetas de crédito y otros ofrecidos por las entidades bancarias, no forman parte de la Cuenta Sueldo gratuita de la Seguridad Social. Dichos productos pueden tener costos de comisión o mantenimiento. En cualquier caso, su adquisición debe ser requerida por el titular. El banco o entidad financiera no puede hacerlo sin la voluntad de la persona.