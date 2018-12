"No deberían ser relatos que queden en una historia de Instagram"

Ante los "escraches" que realizan a través de las redes sociales las víctimas de distintos delitos, especialistas en Derecho dejaron en claro que en primer lugar se debe radicar la denuncia en Fiscalía para que la justicia investiga y la difusión del caso no quede solamente en undeque "en los últimos tiempos se ve cada vez más la utilización de redes sociales como una forma de expresión o de denuncia, conocidos como escraches. Desde nuestro lugar lo que recomendamos es que quien ha sido víctima de un delito no se quede solamente con un escrache digital, que termina siendo un descrédito social que se puede viralizar, sino que se acerque a una Fiscalía y haga la denuncia para que ese delito no quede impune".sino que deberían ser llevados a la justicia para que se pueda investigar".Y aclaró que "toda persona que sea mencionada y se sienta perjudicada, tiene el derecho a iniciar las acciones judiciales que considere pertinente porque podríamos estar ante una injuria, un ataque contra la honra, o ante una calumnia, dentro del ámbito penal. Mientras que desde el punto de vista civil, podría iniciarse una acción por considerarse dañado por determinados comentarios y pedir una indemnización".Y en este punto, planteó que "a veces se confunde la utilización de la libertad de expresión con el hecho de decir cualquier cosa y no hacerse responsables. Muchas veces desde el anonimato se genera mucho daño".Finalmente, hizo hincapié en que cuando se difunden estos hechos, "es importante que se acompañe con una copia de la denuncia o una copia del número de la causa, para darle mayor fortaleza y para que quien lee pueda animarse a sumarse a esa denuncia porque quizás se está hablando del mismo delincuente".