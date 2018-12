Donar sangre es "el mejor regalo para estas Fiestas"

El programa provincial de Hemoterapia inició una campaña para incentivar la donación de sangre con motivo de las Fiestas de fin de año."En estas Fiestas, tu mejor regalo es ayudar a quienes lo necesiten", indicaron. Al respecto. La coordinadora del programa, Lucrecia Etcheverry, señaló durante el programadeque buscan "evitar el problema de los familiares y tener la sangre antes de que la gente la necesite. Necesitamos que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente"."Cuando vienen las fiestas o las vacaciones, que la gente no está pensando en lo que necesita el otro, queremos fomentar la solidaridad y el regalar algo que tenemos nosotros y que no tenemos que ir a comprar". Enseguida llamó a acercarse a algún punto donde se pueda donar sangre, aunque aclaró que no hay faltante."Hay personas con altos requerimientos por enfermedades oncológicas, pero también surgen accidentes en la vía pública, o gente que hoy anda tranquilamente y no sabe que mañana puede estar en el otro lugar. Queremos que haya todo el tiempo donantes", expresó la funcionaria.

CONSEJOS PARA IR A DONAR

LOS PASOS DE LA DONACIÓN

REQUISITOS

- Dormir y descansar lo mejor posible.- Tratar de no fumar desde dos horas antes.- Desayunar con té, mate cocido o café, sin leche ni lácteos.- En lo posible, llevar ropa holgada para que sea más fácil arremangarse.- No tomar aspirinas ni antibióticos dentro de las 12 horas anteriores.1. En la entrada del Servicio de Hemoterapia el donante debe acreditar su identidad presentando DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento. Los extranjeros deben concurrir con el Pasaporte.2. Con el objetivo de preservar la seguridad transfusional, al donante se le harán unas preguntas para determinar si forma parte de algún grupo de riesgo o no. Esta entrevista es confidencial y su objetivo es cuidad tanto al donante como al futuro receptor de la sangre.3. Posteriormente, al donante se le toma la presión y el pulso, y, a través de un pequeño pinchazo en el dedo índice, se obtiene una muestra de sangre, que permitirá verificar el hematocrito de la persona. La finalidad de estos chequeos médicos es comprobar si el donante se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud para concretar la donación.4. Luego se realiza la extracción. El donante pasará unos minutos acostado en un cómodo sillón mientras dona su sangre.- Tener entre 18 y 65 años.- Pesar 50 kilos o más.- En el momento de efectuar la donación, la tensión diastólica (baja) no debe ser superior a 10, y la sistólica (alta), a 18.- Tener un pulso regular, entre 50 y 110 pulsaciones.- No concurrir a donar en ayunas, pero evitar las grasas y lácteos.- Presentarse en el Centro de Donación con algún documento que acredite su identidad.- No realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de hepatitis o Sida.- No haber tenido infecciones víricas (catarro o faringitis) en los últimos 7 días.- No haber donado en un período menor a dos meses.- No padecer enfermedades transmitibles por vía sanguínea.- No haber recibido transfusiones de sangre, hemocomponentes y hemoderivados en el año previo a la donación.- No padecer enfermedades atípicas severas ni alergias a drogas.