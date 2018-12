Suicidio de empleada en hospital: Director reveló qué había conversado con ella

La Justicia de Diamante inició la investigación para aclarar el suceso que terminó con una mujer fallecida luego de prenderse fuego en un baño del hospital San José de esa ciudad.Al respecto, el director del nosocomio, Gastón Marchetti, indicó aque "el hospital se siente muy triste, al igual que yo personalmente. La situación nunca fue esperada. Perder una compañera de trabajo es un dolor profundo".El bioingeniero dio cuenta de que "todo el tiempo intentamos hacer lo mejor posible para que ella se sienta bien. La acompañamos para que sienta ganas de volver a trabajar y encontrar su lugar en el hospital. Soy de las personas que cree que cuando una persona se encuentra a gusto trabaja mejor".Destacó "la rapidez con la que se llevaron a cabo las cosas, porque rápidamente fue atendida, estabilizada y enviada al Hospital San Martín, sin que se pudiera evitar el deceso"."Ella no estaba en el hospital desde 2016 y yo soy director desde hace dos meses", expresó el director, quien enfatizó: "Yo hice todo lo posible para que ella se sienta bien. En ningún momento discutí con ella. En ningún momento me dio indicios de nada. En la charla hasta nos poníamos por momentos de acuerdo en algunas cosas y pasábamos a otra. Me siento triste", completó.