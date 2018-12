Video: El dramático relato de la actriz que denunció a Darthés por violación

El actor Juan Darthés fue denunciado por el colectivo Actrices Argentinas tras ser acusado de haber violado en 2009 y durante una gira por Nicaragua a Thelma Fardin, una compañera de elenco que en ese entonces tenía 16 años.De acuerdo con lo que contó la actriz en la filmación, durante la gira por América Latina, Darthés, que en ese momento tenía 45 años, la obligó a tener relaciones sexuales con él, cuando estaban en Nicaragua.

Entre lágrimas, Fardin reveló que estaban en la habitación de un hotel cuando Darthés comenzó a besarle "el cuello", sin su consentimiento, luego le agarró la mano "para que sintiera su erección" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".Fardín explicó que gracias a que un empleado del hotel tocó la puerta "para entregar algo", ella pudo "salir de esa habitación", pero no decidió acusarlo a las autoridades hasta hace unos días."Durante nueve años mantuve en silencio lo que me pasó hasta que otra chica lo denunció. En 2009 tenía 16 años, y el único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años", agregó.La actriz precisó que viajó "la semana pasada a Nicaragua para ver cómo seguía la causa, que está asentada en la Fiscalía de género" y detalló que está en curso.