El Ventilador: Algunas opiniones sobre la instalación de cámaras de seguridad

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

El miedo a sufrir un robo y que lastimen a alguien de la familia o que atenten contra un bien del hogar o de nuestro trabajo, ha llevado a que muchos en distintas partes del mundo opten por la instalación de cámaras de video-vigilancia para prevenir los hechos de inseguridad, o para utilizar las imágenes en el avance de las investigaciones.¿Qué dice la justicia respecto a esta herramienta tecnológica?; ¿Siempre es válido su uso?; ¿Se tienen estadísticas acerca de cuántos casos pudieron aclararse a partir de las filmaciones?; ¿Cuántos se podrían haber aclarado de haber existido antes estos dispositivos?-"Poca seriedad del vice de Oro Verde dando a entender que nadie está vigilando. Están, pero nadie está previniendo los hechos ¿entonces para qué están?".-"Tengo negocio en Oro Verde y lo que falta es que se sume más personal policial y unidades nuevas. Ustedes han cubierto reuniones por inseguridad; entonces se ve más movimiento policial por un tiempito y los robos siguen. Y lo que no se entiende es por qué a funcionarios que se comprometen con el ciudadano y hacen bien su trabajo muchas veces los trasladan por controlar a los que andan en la joda y son conocidos por todos".-"¿Qué poder legal tiene la municipalidad para monitorear las cámaras de las calles? Y no quieren cortar un árbol dentro de una propiedad, pero si te pueden mirar por una cámara".-"A mí me chocó un auto en Tibiletti y Zanni. Hay cámaras, pero a mí nunca me las dieron y la comisaría tercera nunca las pidió sabiendo que el auto se dio a la fuga. ¿Qué debo hacer? Mi moto quedó destrozada. Sólo quiero saber qué debo hacer para poder ver la filmación ya que, por ser particular, los comercios no me la quieren dar".-"Las cámaras de adentro de una vivienda también hay que declararlas".-"En mi lugar de trabajo hay cámaras y en la última semana de noviembre se robaron un monitor y justo las cámaras estaban apagadas. Trabajo en el Ministerio de Salud que está muy cuestionado en los últimos tiempos".-"¿Puede un vecino colocar cámaras que graben los movimientos en la casa de uno? Si no es así ¿qué medidas se pueden tomar?".-"Opino que el monitoreo debe ser operado por personas que conozcan el vecindario. No pueden poner mujeres que no conocen la calle y ni idea de personas sospechosas o autos. Para eso debe dejarse a personas con conocimiento de calle".-"¿La policía puede entrar y mirar la grabación de un particular o llevarse la grabación?".-"¿En las comunidades chicas no se puede hacer volar un dron? Ayudaría en acortar gastos y personal".-"¿Podrían pasar la dirección de la casa de alarmas?".-"¿Cuál es el teléfono para comprar una cámara?".-"Muy bueno el programa sobre las cámaras de seguridad".