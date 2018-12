Organizaciones pro-vida exigieron la derogación del protocolo de aborto

Sociedad Siete médicos expresaron su objeción de conciencia tras aborto en hospital

Diferentes agrupaciones pro vida organizan se movilizaron este martes a los Tribunales de Concordia, para exigir la derogación del protocolo de aborto, tras conocerse el caso de una menor de 13 años que fue sometida a un aborto no punible de cinco meses de gestación."Desde Concordia por la Vida, en representación de miles de familias, junto con diferentes organizaciones de la sociedad civil, firmando las más de 60.000 adhesiones contra el aborto que se reunieron en la provincia, expresamos públicamente la violación del derecho a la vida de las resoluciones 2883/17 y 3616/17 que fueron establecidas en el Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, y que quedaron en evidencia con el fallecimiento de una persona de 21 semanas de gestación luego de pelear por su vida durante diez horas posteriores al nacimiento provocado por el aborto realizado en el hospital Masvernat de Concordia", manifestaron a través de un comunicado que fue leído ante los presentes.Según pudo conocer, desde la entidad convocante, responsabilizaron "al gobernador Bordet que autorizó dichas resoluciones, a la jueza Belén Esteves que sin tener en cuenta la edad gestacional, autorizó la implementación del protocolo ILE, y a la ministra de Salud Sonia Velázquez que no pudo ser ajena a esto"."Por lo expuesto, desde Concordia por la Vida, exigimos la inmediata derogación del actual protocolo de aborto no punible por parte de este gobierno provincial", sentenciaron.Además de, "una clara y convincente explicación a la sociedad de lo ocurrido y la identificación de los responsables políticos, judiciales y demás profesionales de salud, incluidas las autoridades del hospital Masvernat y los correspondientes jefes de áreas".Desde Concordia por la Vida, exigieron, "la renuncia de todos los funcionarios y autoridades implicados en este cobarde y denigrante acto, incluido quienes acompañaron con sus firmas, la decisión de adherir al Protocolo de aborto".Demandaron "una profunda investigación de la Justicia si realmente hubo violación; si así fue, que el nombre del violador sea dado a conocer y cumpla la condena pertinente; de constatarse que no fue violación, que quienes solicitaron practicar el aborto a la menor, sean juzgados". Además de, "atender psicológicamente al personal hospitalario que participó como también a la adolecente mamá".Pidieron, "la participación inmediata de los Derechos Humanos que deben atender tanto a la mamá como al recién nacido, justificando su ausencia en este caso".Desde la organización pro-vida se pusieron a disposición "para la ayuda y contención tanto a la familia del bebé como al personal de la Salud del hospital Masvenat", e invitaron a la ciudadanía "a una profunda reflexión frente a este acto en particular para no dejar pasar por alto lo gravemente ocurrido, y mucho menos, naturalizar la muerte".