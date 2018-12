Fabricó bicicleta adaptada para discapacitado que es fanático del cicloturismo

Con varias actividades

. El evento reunió a todos aquellos Cicloturistas que han participado durante el año de este tipo de actividades en distintos puntos del país. La actividad central se realizó el domingo pasado y tuvo un trazado de 45 kilómetros aproximadamente.El programa de actividades contempló además, previamente, un paseo por el pueblo el sábado por la tarde y por la noche se realizó un baile con elección de reina y princesas.En tanto, el domingo por la mañana fue la salida del Cicloturismo con un recorrido de 40 kilómetros por toda la geografía de la provincia para concluir el recorrido en el Polideportivo de Ramírez, donde los protagonistas compartieron un almuerzo.Alberto Núñez, es oriundo de la localidad de Carlos Pellegrini y gracias a un regalo, pudo participar del Encuentro que se realizó en General Ramírez. En esa localidad, reside Hugo "el rengo" Horst, quien creó un triciclo adaptado que le donó a Núñez.(para un encuentro de Cicloturismo) y vi a un hombre que andaba en una bicicleta playera y se impulsaba con la muleta. Anduvo unas cuadras y después nos siguió (a los cicloturistas) en auto", afirmó Horst."Cuando lo encontré, le dije que si quería, yo le hacía una bicicleta y me dijo que si. Así que me puse a construirla y demoré bastante porque lo hacía en mis ratos libres", relató Hugo y agregó que, me las regaló otro discapacitado de acá y otras piezas, otra persona de Paraná. Lo demás lo puse yo, más que nada el trabajo", dijo Hugo Horst, a