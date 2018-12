A 20 años del femicidio de Alejandra Martínez, en Chajarí habrá una marcha

Fue un crimen que conmovió a todo un país, pero la vida sigue y una información tapó a otra y algunos ya ni la recuerdan. Sin embargo, Chajarí tiene a su muerte como una herida que aun sangra y no se olvida.



Alejandra Martínez, de 17 años, desapareció una madrugada de diciembre. Recién un mes después fue hallado un cuerpo en un descampado y pasó otro mes hasta que se supo que era el de ella. Pero el caso sigue siendo un misterio, todavía no se sabe cómo la mataron y no hay detenidos, ni imputados.



Luego de un largo proceso judicial hubo un único procesado y detenido, Juan Carlos Ibarrola, padrastro de Alejandra. Pero luego en la instancia de juicio, fue liberado por "falta de mérito", supo Diario Río Uruguay.



Veinte años después la deuda continúa pendiente y por ello un grupo de familiares encabezados por su madre, Julia Isla, marcharán por su memoria e invitan a todos los que quieran unirse.



La convocatoria está prevista para este miércoles 12 de diciembre, a las 20 horas en la escuela de Comercio, que es el establecimiento educativo al cual concurría Alejandra. Luego marcharán de forma pacífica a la Estación del Ferrocarril, donde su familia dirá unas palabras en conmemoración del día de su aniversario.