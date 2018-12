Piden ayuda para familia de joven que sufrió ACV y quedó en silla de ruedas

"A Gonzalo Elías, un adolescente sano, fuerte, deportista y feliz, hace aproximadamente dos meses descubrieron un tumor en la parte de atrás de su nariz, razón por la cual lo tuvieron que trasladar al Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.Su mamá dejo todo y salió con su hijo. "Antes de que lo puedan operar se complicó su estado de salud y le dio un ACV. Ahora ya no lo pueden operar y lo mandan otra vez a Paraná, pero su mamá no puede continuar con su trabajo ya que tiene que estar al cuidado de su hijo porque no puede moverse. Está en sillas de ruedas y tiene que usar pañales", se informó en las últimas horas a través de las redes sociales."Yo sé que Paraná es solidario y que a mucha gente este chico nos ha tocado el corazón. Él necesita ayuda con pañales, comida y con lo que se pueda colaborar ya que tiene más hermanos", difundió en las últimas horas Sandra Ramos a través de las redes sociales."Quien no puede con ayuda económica pido por favor que comparta y que le pidan a Dios por su salud y su familia. Desde ya muchísimas gracias. La colaboración se está juntando en calle Los Jacarandáes y Sosula 2345".