Un chico de 16 años murió de hipotermia tras lanzarse al lago Nahuel Huapi

El hecho ocurrió ayer hacia las 17, mientras el adolescente estaba bebiendo alcohol en la costa del lago con amigos y se lanzó sorpresivamente al agua. Uno de sus compañeros e intentó rescatarlo, en vano.



Según testigos, la víctima permaneció unos 30 minutos en el lago hasta que fue rescatado en grave estado por buzos de Prefectura Naval Naval Argentina.



Todavía no pudo ser confirmado si pretendía quitarse la vida o intentó hacer algún tipo de broma para impresionar a sus amigos, agregaron las fuentes policiales.



El adolescente, de quien no se difundió la identidad, fue trasladado al hospital local Ramón Carillo, donde los médicos trataron de ayudarlo a recuperar la temperatura corporal, al tiempo que le hicieron masajes.



En el proceso, el adolescente sufrió dos paros cardíacos, según trascendió de las fuentes policiales y su muerte fue comunicada hacia las 19 del sábado.



Las aguas del Nahuel Huapi tienen una temperatura que oscila entre los 12 y los 15 grados en esta época del año.



No obstante, apenas unos metros fuera de la costa, los valores pueden bajar entre los 5 y los 7 grados, suficiente para afectar un cuerpo en cuestión de minutos, según expertos en rescates.



La policía de Río Negro se hizo presente en el área de los hechos y encontró ropas junto a una lata de cerveza y una botella de vino.