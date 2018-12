¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?: qué hacer

Todos los años, en diciembre y primeros días de enero, nuestras mascotas se ven más expuestas a sufrir algunos incidentes clásicos de estas fiestas.



Es necesario tomar pequeñas precauciones puede evitar que los festejos se vean opacados por la pérdida o el sufrimiento de nuestros fieles amigos.



El veterinario Santiago González indicó a Elonce TV que esta es la época "donde recordamos que nuestras mascotas la pasan muy mal, no solo por la pirotecnia, sino también por una tormenta, por el ruido de una protesta. Hay pirotecnia durante todo el año, pero en estas fechas son un momento más que importante para trabajar el tema".



"Los problemas de conducta como las fobias, son complejas y no las vamos a solucionar en cinco minutos, pero sí en esta época tenemos que evitar que empeore el miedo. Está la ley, ayuda y está muy bueno. Pero hay mucho para hacer entre los veterinarios de cabecera y el propietario en su casa, para evitar que este problema vaya aumentando", puso relevancia el especialista.



Al mismo tiempo apuntó: "Es muy complejo el tema, le podemos preguntar a una persona qué es lo que siente con un miedo irracional: siente que se va a morir. Si bien hay muchas cuestiones que son diferentes de las personas respecto de los animales, y es extremadamente raro que si no hay un problema cardiológico previo el animal pueda morirse de un infarto, tal como puede ocurrir en una persona con un miedo muy importante, sin duda nuestras mascotas la pasan muy mal".



"Las consecuencias más comunes con ese miedo irracional, son por ejemplo, escaparse, atravesar ventanas, romper cosas, trepar paredes de manera incomprensible. A todo esto lo hacen llevados por el miedo", expresó.



Recomendó en este sentido, "consultar con el veterinario de cabecera para utilizar la medicación adecuada. La ciencia ha aportado muchos elementos para trabajar".



Hizo hincapié en que esto es "tenencia responsable. Debemos comprometernos con la salud física, emocional, comportamental, es decir con la relación que tiene la mascota con sus dueños y con los demás integrantes de la comunidad".



"Un animal asustado puede llegar a ser agresivo, puede provocar accidentes no solo para él, sino también para el resto de las personas", dijo.



Asimismo pidió que se "consulte a tiempo", porque además de la medicación existe también "juegos previos para que el animal gaste energía, juguetes adecuados para distraerlo de los ruidos, hay que ponerlos en un lugar seguro donde no pueda infringirse daños". Elonce.com.