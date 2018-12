Atacaron a balazos tribunales de Rosario y dejaron un mensaje intimidatorio

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Con la mafia no se jode". El mismo cartel que se repite para un hecho que se repite y asusta: balearon durante la madrugada, dos edificios judiciales emblemáticos. Unos diez impactos había en el frente de los Tribunales provinciales por calle Balcarce. Otros cinco en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro, el mismo que se estrenó con el juicio a la banda de Los Monos.



Los ataques a balazos se produjeron durante la madrugada. Desconocidos en motos pasaron por ambos lugares y dispararon contra acaso los edificios más importantes de la Justicia santafesina.



El primero de los ataques fue en el edificio de Balcarce y Montevideo, cerca de las 2.30. El segundo, en el de Sarmiento y Rueda, a las 2.40. Con lo cual se supone que son las mismas personas que dispararon en ambos lugares.



En Tribunales había disparos en la pared exterior y las puertas que dan a calle Balcarce. En el Centro de Justicia Penal los balazos rompieron vidrios en la puerta de acceso.



El cartel que dejaron en la puerta de Tribunales provinciales decía: "Con la mafia no se jode: Esteban Alvarado". Alvarado es un narco buscado por la Justicia. Por las causas en las que está involucrado allanaron días atrás un departamento en la zona de Puerto Norte que se descubrió es de un ahora ex alto jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Javier Makhat. (Rosario 3)