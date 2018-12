Máximo Kirchner: "Los millones que tomaron de deuda no se ven en obras"

El diputado nacional Máximo Kirchner (FPV) criticó hoy las políticas del Gobierno en materia de salud al afirmar que "los millones que tomaron de deuda no se ven ni hospitales ni en escuelas", al cerrar el V Encuentro Nacional de Salud organizado en el ámbito de la Universidad de La Plata.



En el mitin kirchnerista participaron referentes del ámbito de la salud y académicos de todo el país. "¿Ustedes ven los 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno de deuda con el FMI en los hospitales donde ustedes trabajan? ¿Llegó algo de esa deuda a los hospitales? Así como no llegó y no se ve en los hospitales, las escuelas tampoco han visto donde está la plata de la deuda", cuestionó el líder de La Cámpora.



"Empezamos a ver una menor inversión en el sector público de salud y una mayor afluencia de gente porque sube la desocupación. Va a llevar a una situación agobiante para todos", pronosticó.



"Prácticamente han duplicado la desocupación en la Argentina y esto trae consigo que esas personas al mismo tiempo ya no tengan la obra social y necesiten los hospitales públicos que cada vez tienen menos inversión", añadió.



El organizador del encuentro fue el Frente Ciudadano por la Salud, cuyo principal referente es el ex ministro de Salud kirchnerista Daniel Gollan.