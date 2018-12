Durante estas noches se produce la mayor "lluvia" de estrellas del año

"La noche de las Gemínidas" es un fenómeno estelar para los fanáticos de la astronomía. Se trata de la mayor "lluvia" de estrellas del año y este 2018 la luna la intensificará. Su máxima actividad, en las noches del jueves 13 y el viernes 14 de diciembre, será un espectáculo natural de luces para el Hemisferio Norte.En Argentina, con alejarse de las urbes, también se podrá disfrutar a simple vista. Se puede observar desde anoche y hasta el lunes 17.El punto en el cielo donde -desde lo poético y lo visual- "nacen" los meteoros, es la constelación de los Gemelos (más conocida como Géminis), situada cerca de Orión. De ahí viene el nombre de este fenómeno astronómico que se produce cada año cuando partículas de polvo que proceden de fragmentos de cometas, o asteroides, colisionan con la atmósfera de nuestro planeta.Así,"La lluvia de las Gemínidas puede contemplarse en ambos hemisferios. En el Hemisferio Norte siempre esto se ve más (el radiante está más elevado sobre el horizonte).Facundo Rodríguez, doctor en astronomía del Observatorio Astronómico de Córdoba dice que hay que tener paciencia. "No es que estamos manejando de noche y de repente, cuando salimos de la ciudad a la ruta, vamos a empezar a ver las Gemínidas. Hay que estar un rato en la oscuridad, varios minutos, para que los ojos y la atención se acostumbren a ver las estrellas. Si no, no se van a notar."En el Planetario, aconseja Rodríguez, la posición ideal para ver esta lluvia es "acostarse y girar la cabeza apuntando al Norte. Si estamos parados, lo mejor es estar de espaldas a la constelación de Géminis, justamente para poder ver el recorrido de las estrellas, porque desde ahí nacen. Si nos enfocamos ahí nada más, sólo las vamos a ver salir". En el observatorio de San Juan, en cambio, el show será pleno. "Está alejado de las luces de la ciudad y me acuerdo cuando de estudiante observé ahí a las Gemínidas. Fue impresionante."Este año, también será "la noche de las Gemínidas". Es que aunque también suceda de día, la luna le dará un toque aún más brillante. "El 15 de diciembre (noche del 14, el pico de la lluvia) habrá cuarto creciente por eso se va a ver muchísimo más, por la oscuridad. Algo que no hubiese pasado en luna llena (que será el 22, cuando el fenómeno ya esté terminado)", agrega.