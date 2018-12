Ayudar hace bien: Maratonista empezó su recorrido para llegar a Once por Todos

En una muestra más de lo que moviliza la solidaridad, Juan Carlos Villaba comenzó este sábado, junto con la salida del sol su "aventura" para demostrar que "los sueños solidarios se cumplen".En su afán de "correr por la solidaridad" expresó antes de partir "largamos mi aventura por Elonce por Todos. Gracias a todos los que me han acompañado".Villalba realiza el recorrido desde Viale a la Sala Mayo de Paraná, convocando a sumarse a donar.Adelantó que hará "un recorrido tranquilo y busco llegar a las 15 horas. Me acompañará una camioneta con donaciones, una ambulancia y ciclistas"."Estoy emocionado. Cumplo 45 años de maratonista. He sido deportista toda mi vida, hago artes marciales, soy campeón sudamericano de este deporte, soy personal trainner. A mi vida entera la he dedicada al deporte. Lo puedo hacer cuidando la salud, teniendo un régimen especial de comidas, con verduras, mucho líquido, control médico", enfatizó días pasados.Al mismo tiempo contó: "Hace siete años tuve un ACV y me he recuperado gracias al deporte".