Incendiaron un auto y le escribieron "roba maridos": Qué dice el dueño

Un auto fue incendiado en el jardín de una vivienda en calle Chubut al 2.700, en barrio Las Delicias, de la ciudad de Santa Fe.En el vehículo dejaron un mensaje lapidario: "Roba maridos". Además, en una de las paredes escribieron: "Trola, te voy acesinar (sic!)".El dueño del auto e inquilino de la vivienda dijo que vive allí hace tres meses y que no tiene pareja. Anteriormente vivieron allí un hombre y una mujer que de manera habitual tenían conflictos, por lo que entiende, se trata de una equivocación.El auto es de Sebastián, un colectivero de la línea 13, y quedó a la miseria. "Estaba trabajando cuando me llamó un vecino para avisarme que se prendía fuego mi auto. De inmediato vino un amigo y me mandó las fotos. Cuando vi que no era por un desperfecto, me asusté", dijo la víctima delas amenazas.Asimismo, el hombre dijo que vive hace tres meses allí y que actualmente no está en pareja. Es por eso que echó por tierra que el conflicto lo involucre. "No tengo conflictos con nadie", aseguró. Al mismo tiempo, dijo que los vecinos de la zona contaron que anteriormente vivía una pareja al parecer conflictiva. "Cada tanto venía la policía por violencia doméstica", dijo a Aire Digital.