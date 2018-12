Madre busca a su hijo: Viajó y nunca más regresó a su casa

Una historia de promesas y esperanzas genera conmoción en una ciudad entrerriana. Andrés Ponce se fue de su casa hace tiempo y le prometió a su madre que regresaría en cinco años. Sin embargo, se cumplió ese plazo y ella no sabe nada de él.



El joven, oriundo de Basavilbaso, tiene actualmente 37. Su madre, Rosa Pais, contó que está desesperada, al igual que toda la familia, y quiere que se viralice la historia, para lograr dar con el paradero de su hijo.



"No sabemos nada de él y nadie sabe qué rumbo tomó", indicó su madre.



Entre lágrimas y recuerdos Rosa pidió por su hijo y le habló directamente a él: "Andrés, ya pasaron los años de tu promesa, tu mamá te espera todos los días".



Sobre su rumbo, Rosa comentó que no sabe qué destino pudo haber tenido, aunque contó que el norte del país podría ser un lugar elegido por él y de ahí podría haberse ido a Bolivia, Brasil o cualquier otro país limítrofe.



Rosa no pierde las esperanzas de abrazar de nuevo a su hijo. Por cualquier información útil, pidió que se comuniquen al teléfono 03445-15475262.