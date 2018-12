Once por todos: La importancia de la ayuda en las zonas rurales y los CIC

CIC Tres Bocas - 6° Distrito Dpto. Gualeguay

Las manos solidarias se extienden desde Once Por Todos, hacia diferentes puntos de la provincia para llevar la ayuda que se necesita en el interior entrerriano. El trabajo de los CIC Rurales muestra el contacto permanente y cercano con los habitantes de comunidades alejadas de la capital provincial, donde las necesidades son muchas y no todas las cuestiones básicas y cotidianas están cubiertas.La 14º edición de este año de Once por todos comienza a palpitarse. Los invitados de los CIC rurales se sumarán, para llevar a sus localidades "la ayuda tan necesaria".Funciona desde fines de 2017. Cuenta con Mesa de Gestión. Desarrolla un taller de actividades saludables. Trabajan de forma articulada con el Centro de Salud y Escuela primaria que están ubicado a cien metros de distancia. Se utiliza el Salón de usos Múltiples, como espacio de encuentro comunitario.

CIC Las Cuevas Dpto. Diamante

Funciona desde 2016. Cuenta con Mesa de Gestión. Las acciones están vinculadas a la prevención y promoción de la salud, asistencia alimentaria, talleres de capacitación, educación primaria de adultos. Se desarrollan Programas como Educando en Movimiento y Jóvenes Protagonistas. Se impulsa el desarrollo de una huerta comunitaria.

CIC Estación Raíces Dpto. Villaguay

Funciona fines de 2017. Trabaja en forma articula con la el centro de salud, escuela primaria y la capilla local. Además, se desarrollan actividades comunitarias en el salón de usos múltiples. Entre ellas eventos familiares, actividades de adultos mayores y han comenzado a trabajar un grupo de mujeres en el desarrollo de un costurero y ropero comunitario.

CIC Lucas Sud Dpto. Villaguay

Funciona desde 2012. Las acciones están vinculadas a la Atención Primaria de la salud. Funciona un Taller de danza para niños, un taller de costura y se realizan encuentros comunitarios y eventos sociales para recaudar fondos para el desarrollo de las actividades."En el CIC se trabaja y bien, siempre necesitamos ayuda porque siempre hay familias carentes de algo", afirman en Lucas Sud y agregan que

CIC Colonia Avigdor Dpto. La Paz

Funciona desde 2012/2013. Cuenta con Mesa de gestión. Desarrolla acciones vinculadas a la atención primaria de la salud, realiza talleres de prevención y promoción. Funciona Taller de cocina, una ludoteca, taller de folklore, actividades con adultos mayores.

CIC Yeso Oeste Dpto La Paz

Funciona desde 2015. Desarrolla acciones vinculadas a la atención primaria de la salud. Funciona un merendero. Se dictan clases de apoyo escolar y educación primaria de adultos. Se impulsa taller de actividades saludables. y junto a la junta de gobierno acciones de acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad.

CIC Rincón de Nogoyá Dpto. Victoria

Funciona desde 2015. Desarrolla actividades a la capacitación laboral(taller de cocina), El programa Educando en Movimiento de apoyo escolar para niños, impulsa la implementación de una biblioteca y un taller de reciclado de ropa. Además realizan acciones para recaudar fondos y se utiliza el salón de usos múltiples para eventos comunitarios."En la época de inundaciones, la gente que vive en la zona son los más afectados y siempre necesitan ayuda", afirmaron. "Nosotros vamos a las