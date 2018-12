Enfermedades de verano: las infecciones más frecuentes en esta época del año

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En primavera y verano, "las infecciones más frecuentes son las eruptivas o exantemáticas, que son las relacionadas con la piel. De esas las más frecuentes son las infecciones virales, como la varicela y también hay otras infecciones que se están presentando mucho en las consultas y son las llamadas quinta y sexta enfermedad que son infecciones causadas por virus, y una que es más característica es la llamada pie-mano-boca, que es una infección viral que se presenta con lesiones en esos lugares", indicó a Elonce TV una pediatra del área de alergias, inmunología, neumonología e infectología del hospital San Roque de Paraná.



En tal sentido, indicó que "son infecciones virales, benignas que no requieren ningún tratamiento especial pero que se ven con mucha frecuencia en las consultas". Y agregó que "hay infecciones que se presentan cíclicamente, y no hay una explicación particular".



La profesional mencionó que "más en el verano las consultas están relacionadas con las actividades que se realizan en el agua, en las piletas, como conjuntivitis y otitis".



Finalmente, recordó que "ante la presencia de fiebre, si aparecen manchas en la piel, dolor de oído o de garganta siempre hay que consultar al médico. No automedicarse y que sea un médico el que realice el diagnóstico". Elonce.com