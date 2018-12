Muerte del dirigente de fútbol: "Estamos conmocionados en Aldea Brasilera"

Policiales Empresario de Paraná apareció muerto y su camioneta fue hallada incendiada

Consternación en Aldea Brasilera

Personal de la Dirección de Investigaciones y de Homicidios trabajan en la vivienda de(ubicado en camino vecinal, a la altura de Aldea Brasilera)., destacó aque De la Fuente era "un conocido vecino de la zona, no vivía continuamente en este lugar, pero frecuentaba la localidad. Ayer estuve hablando por teléfono con él, me pidió unos trabajos para la zona y hoy me entero de este lamentable hecho. Recibimos la noticia que aparentemente fue asesinado".Ramírez mencionó que aRecordemos que el incendio intencional de una camioneta que fue encontrada en zona del camino a la balsa de Villa Urquiza originó una investigación policial y judicial que llevó a la localización del dueño del rodado, muerto en la propiedad de Aldea Brasilera.", contó el vecino y presidente de la Junta de Gobierno. Al mismo tiempo dijo que. Acotó que, no estamos acostumbrados a hechos de esta envergadura en la aldea", destacó Ramírez.