Once por Todos: "Es una oportunidad de canalizar lo bueno que tenemos para dar"

Desde hace 14 años, muchísimas personas a través de comisiones vecinales, parroquias, organizaciones intermedias, o de empresas y universidades, junto a comercios y artistas se suben al puente que todos los 8 de diciembre construye Canal Once: el de la SOLIDARIDAD.



La idea es organizarnos, reunir todo lo que podamos donar y hacérselo llegar a hospitales, centros de salud, ONG's y escuelas de distintas localidades de la provincia.



"Un día para canalizar todo lo bueno que tenemos para dar", fue el primer objetivo que buscó Once por Todos.



Ropa, calzado, juguetes, pañales, alimentos, elementos de higiene, pero también tiempo, dedicación, compromiso y mucho amor para completar el círculo virtuoso.



Hoy podemos comprobar que la tarea en sí se visualiza un día de diciembre, pero se construye durante todo el año, tejiendo redes, hablando con la gente, fortaleciendo vínculos, buscando contactos... Además trabajando en la logística, aprendiendo métodos para ser más eficientes, estableciendo criterios de ecuanimidad para que el material recolectado sea distribuido con total transparencia.



La pantalla traduce la emoción cuando nos reflejamos en otros gestos que muestran voluntades que se juntan por algo bueno QUE NOS HACE BIEN? a todos.



Son cientos las manos que trabajan, confluyen, se entregan, se enlazan sobre la base de la solidaridad, ese valor que nos distingue como paranaenses, ratificando que no hay frontera política, religiosa o territorial que evite que la ayuda se concrete, para aportar aunque sea un poquito, al bienestar de una comunidad.



LO POCO ES MUCHO, más que un slogan de marqueting, una idea que nos invita a participar.



Este sábado desde el mediodía y hasta las 23 en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná vamos a revivir nuestro encuentro solidario durante once horas.



Son muchos los que nos esperan en los hospitales "San Martín" y "San Roque" de Paraná; en el hospital "9 de Julio" de La Paz; en el de Santa Elena; en el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; en el hospital "Lister" de Seguí y en el hospital "San Miguel" de Bovril.



También todo lo que reunamos será distribuido a través de la ONG "Suma de Voluntades", el Centro de recuperación en adicciones "Casa Lázaro" y a las escuelas del Complejo Escuela Hogar de Paraná; a los roperos de las escuelas públicas y a los Centros Integradores Comunitarios Rurales de distintas localidades, en los departamentos Villaguay, La Paz y Paraná.



El Once por Todos está creciendo y el amor puesto en cada donación, en cada traslado, en cada bolsa o caja que se cierra y emprende su marcha, se multiplica cuando llega a destino.



Son tiempos difíciles los que vivimos, pero más que nunca el compartir lo que tenemos con aquellos que más lo necesitan, es importante. Once Por Todos es, una oportunidad de aportar al bienestar del otro, y al propio, porque a lo largo de éstos años hemos comprobado que ... ¡AYUDAR HACE BIEN!