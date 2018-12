Fiebre amarilla: Ampliaron la red de centros para la aplicación de la vacuna

La Secretaría de Salud actualizó una guía de recomendaciones e informó que debe aplicarse la vacuna al menos diez días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para toda la vida.Para conocer los lugares de vacunación y sus horarios de atención de todas las jurisdicciones del país ingresar en el sitio web: https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunatoriosfiebreamarilla. La secretaría de Salud aconseja a la población la consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que un profesional defina la indicación o no de vacunación contra la fiebre amarilla.En caso de corresponder deberá recibirla al menos 10 días antes del viaje. La vacuna se aplica una sola vez en la vida.La recomendación alcanza a las personas que viajen a los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. La excepción son algunos estados del nordeste brasileño, pero para el resto del territorio del país vecino continúa vigente.Quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un mayor riesgo de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación:- Niños entre 6 y 8 meses de vida inclusive.- Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla- Las mujeres que están en período de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses inclusive podrían transmitir a sus hijos el virus vacunal a través de la leche.- Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH según recuento de linfocitos T CD4+.Para estos casos se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa de fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un médico deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y/o la exención, presentando la orden médica en ambos casos.Dada la situación epidemiológica actual, a quienes presenten alguna contraindicación de recibir la vacuna se aconseja evitar el viaje a las zonas con circulación viral activa.Las recomendaciones son dinámicas y se actualizan de acuerdo con las situaciones epidemiológicas.