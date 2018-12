Le darán el alta con su beba y necesita un lugar a donde vivir en Victoria

Una pequeña de ocho meses oriunda de Victoria, la cual se encuentra internada en el hospital San Roque de Paraná, está pronta a recibir el alta, pero no tiene un lugar apto para vivir.Su mamá, Carina Colazo, contó aque "estamos internadas desde hace más de un mes. Melani tiene ocho meses. Nació prematura. Tuvo neumotórax y estuvo mucho tiempo peleándola. Luego nos dieron el alta. Nos trasladamos a Victoria. Estuvimos tres meses y desde el primer día nos dijeron que no se podía enfermar, porque le afectaba los pulmones".Y continuó: "Pasamos el invierno en lo de mis suegros, porque no podíamos estar en mi casa por la incomodidad y la humedad que le afecta a ella. Después volvimos a mi vivienda y tuvimos que internarnos de nuevo porque tuvo neumonía. Ella ahora está estable. Requiere oxígeno porque quedó con una dificultad respiratoria"."Pedimos ayuda en Victoria por el tema de la casa, porque a la mía no llega una ambulancia, ni tengo luz" La beba "requiere internación domiciliaria. Enfermeras y especialistas irán a verla allá", expresó.Manifestó que necesita que algún ciudadano de Victoria les ceda un lugar a donde vivir. "Le pedimos al intendente que nos ayude a alquilar una casa o algo, pero no hemos recibido respuesta"."Cuando llegue el oxígeno y las cosas nos darán el alta, pero todavía no tengo a donde ir", lamentó Colazo, quien manifestó que