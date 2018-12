Acosó a adolescente y ella lo filmó: "Tenés 15 años y con ese shorcito..."

Una adolescente de 15 años filmó con su teléfono celular el momento en que un hombre de 32 la acosaba en plena vía pública, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, y lo escrachó en las redes sociales.El hecho ocurrió hace unos días en la esquina de la Avenida Cobo y la calle Del Barco Centenera, donde según contó la chica, este sujeto pasó pasó dos veces con su bicicleta y a la tercera se le acercó.La adolescente sacó su teléfono y filmó la conversación que mantuvo con el sujeto. "Me gustaste mucho, puedo darte mi número", le dijo el hombre y ella le pidió que no la molestara, que tenía 15 años."¿15? Pareces mucho más grande. Perdoname si te molesté, es que me gustaste demasiado", arremetió esta persona mientras la menor le pedía que se fuera.Este hombre antes de irse le dijo: "Tenés 15 años y con ese shorcito, mamita provocás demasiado".La chica, enfurecida por la actitud y la última frase que le comentó lo insultó cuando él se retiraba en bicicleta y subió el video a las redes sociales.

Más allá que tuvo mucho respaldo, pasó situaciones desagradables porque una importante cantidad de personas la insultó, la amenazó y le dijo barbaridades de todo tipo, las cuales también fueron "escrachadas" por la adolescente.Esta situación generó que las personas que avalaban su actitud y se solidarizaban por el mal momento mantuvieran cruces on line con los atacantes.Según pudo averiguar NA, el acosador trabaja en el subte y el área de Recursos Humanos está juntando información para aplicarle una sanción por ese hecho.Metrovías, empresa que administra el subte, repudió la acción de este empleado y reveló que le han "advertido" por esta situación."Repudiamos este tipo de actitudes y conductas en cualquier ámbito que se produzcan. A partir de las imágenes difundidas a través de redes sociales, identificamos a este empleado y le hemos advertido que este tipo de conductas no se condicen con la política empresarial", indicó la firma en un comunicado al que tuvo acceso Noticias Argentinas.Además, la empresa agregó: "En Metrovías, fomentamos la inclusión, la diversidad y abordamos la cuestión de género como ejes de la conducta corporativa. Para ello, contamos con un programa de recursos humanos que incluye capacitaciones a todo nuestro personal en estos temas de tanta sensibilidad social".