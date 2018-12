Buscan endurecer sanciones a quienes no respetan las rampas para discapacitados

El titular del área de Integración de Accesibilidad de Gualeguaychú, Carlos Arellano, dijo que en el próximo Carnaval, las comparsas incorporarán personas que manejan lenguaje de señas para transmitir las letras de las canciones a las personas con problemas auditivos. También analizó la realidad de las dificultades para la accesibilidad en dicha ciudad y adelantó que se trabaja en una Ordenanza para quienes no respeten las rampas para discapacitados.



Arellano explicó que "no es necesario que haya carteles que indiquen, por ejemplo, que las embarazadas tienen prioridad en ser atendidas, porque debería ser algo natural. Y ni hablar con una persona que tiene dificultades motrices. Pero esto no ocurre y por eso la realidad supera lo que deberíamos tener asumido como algo normal".



Asimismo el funcionario mencionó que "se está preparando una Ordenanza que busque llamar la atención de aquellos que no respeten las rampas para discapacitados, por ejemplo a la hora de estacionar un vehículo. Habrá una primera etapa en la que se procurará generar conciencia y, posteriormente, tendrá seguramente alguna sanción prevista".



En otro orden de cosas Arellano adelantó a Radio Máxima que en el próximo Carnaval, "las comparsas incorporarán personas que manejan lenguaje de señas para transmitir las letras de las canciones a las personas con problemas auditivos y estamos trabajando para modificar los lugares de acceso al Corsódromo para una mejor ubicación de las personas con inconvenientes motrices".