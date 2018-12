Many no aparece: La conmovedora historia de Teresa y el perro de Bomberos

Siempre quiso ser bombera

Resurgir como bombero

Así llegó Many a su vida

Compañero de vida

Perros de búsqueda

Cómo se perdió Many

Many sigue perdido

Teresa ya no puede ni hablar

Era 18 de agosto y en el jardín 913, en Escobar, los chicos y las maestras estaban por comenzar el acto por el aniversario de la muerte de San Martín. Del otro lado del teléfono, la voz de la vice directora marcó el desconcierto: "Gabriel, no sabemos qué le pasa a Tere". Teresa Lapadula, la "seño" de la sala de 5, acababa de desplomarse en un pasillo.", cuenta a, Gabriel Bellegi, su marido desde la adolescencia. Teresa tenía 42 años y tres hijos que la esperaban en casa. "Los médicos dijeron que las primeras 48 horas iban a ser cruciales.".y un mes en el hospital. A fin de 2011, cuando le dieron el alta, entendieron el panorama completo:"Hasta que un día, el médico me dijo: 'Tenemos que volver a enchufarla al sistema. Tiene que hacer algo que la apasione". Gabriel, que trabajaba en el correo, arriesgó sin convicción: "¿Pintar?, ¿escribir?".No parecía una idea fácil, y no sólo por las secuelas del accidente cerebrovascular: en el cuartel de Bomberos voluntarios de su ciudad no había ninguna mujer bombera.".. Teresa empezó a buscar libros, a estudiar y a rendir exámenes hasta que llegó a ser oficial ayudante. La alentaban su marido (que también se convirtió en bombero voluntario), y el resto de los bomberos de Paraná."Pero un año y medio después del ACV falleció mi yerno en un accidente. Yo lo quería como a un hijo", sigue ella, y pide disculpas porque acaba de atender el teléfono y ya va a llorar. Unos días después murió Mateo Amor, su perro salchicha, a quien amaba profundamente. "Todo volvió a ir para atrás.".Y es acá donde Many y Alma, ovejeros "sable" y hermanos, entraron a escena para "salvarle la vida"., a atenderlos, porque me seguían para todos lados".Gabriel se emociona cuando cuenta cómo Many la cuidaba: "A veces yo estaba en el fondo y se paraba al lado mío y ladraba sin parar.".La pareja viajó a Córdoba una yporque una vez estábamos buscando a una chica a la que se la había llevado la corriente. La familia iba al río todos los días a esperarla. Yo pensé: 'Esto es tristísimo. Si un ser querido está muerto vos podés llorarlo pero ¿perdido? ¿desaparecido? No saber es terrible".Los dos son perros "de venteo", es decir, van con el hocico levantado tratando de detectar el olor de la persona a la que buscan.. Alma es experta en búsqueda de cadáveres. Son hijos de Luigi, uno de los perros que llevaron a la explosión de Rosario, en 2013, para tratar de encontrar gente entre los escombros."Están entrenados para resolver misterios".: ¿lo secuestraron? ¿Se fue? ¿Hacia dónde? ¿Está muerto?Many y Alma forman parte de la Brigada Canina de los Bomberos Voluntarios de Paraná aunque viven con Gabriel y Teresa. Fue por un pedido de una amiga de Daniela, su hija, que. El primo de esa joven, de 23 años, llevaba cuatro días desaparecido en esa zona, entre Campana y Escobar.en restos humanos a la zona para que confirmara que el área de búsqueda era correcta y esperar a que llegaran las buzos.. Cuando llegaron a Paraná se dieron cuenta de que Many no estaba."Estaba muy enfocado ese día. De hecho, gracias a su marcación encontraron el cuerpo del muchacho a 600 metros de donde estábamos", dice Gabriel.con el olor del joven al que buscaba y bajó "a terminar su trabajo".Recién el año pasado había logrado volver a la salita con sus alumnos, pero. "Rompimos las reglas para ir pero bueno, cuando sabés que hay una familia desesperada es difícil negarte"."Se solicita encarecidamente difusión en medios de comunicación para encontrar a Many y devolverle lo que tantas veces ha hecho por las personas", pidieron los dueños.Bomberos Voluntarios de Paraná: 343 4541737