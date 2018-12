Trasladarán al continente los restos de un soldado caído en Malvinas

En un hecho inédito, 36 años después de la guerra de Malvinas, los restos de un soldado caído en el conflicto serán traídos hoy al continente, por pedido de la familia, para descansar en su tierra natal, en la provincia de Córdoba.



Se trata del capitán post mortem Luis Darío José Castagnari, cuyos restos serán trasladados vía aérea, desde el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, hacia la ciudad cordobesa de Río Cuarto.



Acompañará el recorrido de 2.120 kilómetros que hay desde Darwin a Río Cuarto su esposa María Cristina Scavarda de Castagnari, acompañada por sus tres hijos Martín, Guillermo y Walter, quien desde hace 36 años brega ante diversas autoridades para cumplir el último deseo de su marido.



"Si no vuelvo de Malvinas quiero que traigas mi cuerpo y me entierres junto a Gustavito", le dijo un joven Luis, entonces primer teniente, a María Cristina antes de partir hacia la guerra; se refería así al primer hijo de la pareja, que murió de cáncer con tan solo tres años.



La familia viajó este martes por la tarde hacia Comodoro Rivadavia, de donde partirán este miércoles bien temprano hacia las islas, donde el féretro ya estará preparado para su traslado, envuelto en una bandera argentina.



En representación del gobierno nacional, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, estará en Río Cuarto para recibir a la familia Castagnari, y participar de una ceremonia de homenaje.



"Vamos a acompañar a la familia de Luis como lo hemos hecho en todos los casos desde que empezamos el Plan Humanitario. Se trata de una decisión de la familia que nosotros respetamos", explicó Avruj a Télam.



El funcionario indicó que "cada una de las familias está en todo su derecho de pedir el traslado al continente de los restos de sus seres queridos", pero aclaró que "es una decisión absolutamente privada en la que no interviene el Estado".



La tumba del capitán cordobés siempre estuvo identificada en Darwin, desde que el coronel inglés Geoffrey Cardoso diseñó y armó el cementerio argentino tras la guerra de 1982, pero el plan humanitario que posibilitó este año la identificación de 105 soldados abrió paso para que el deseo de la familia Castagnari se pudiera concretar recién ahora.



Cuando sea despedido en Malvinas, el féretro del capitán -cubierto por una bandera argentina- recibirá honores de la guardia militar británica, en el aeropuerto militar de Mount Pleasant.



De allí se dirigirán a Comodoro Rivadavia, donde los recibirán autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, quienes los escoltarán hasta el Area Material Río Cuarto, donde, mañana por la tarde, se realizará un cordón de honor integrado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, informó ese organismo en un comunicado.



En tanto, el jueves a las 11 se realizará en el Cementerio Parque Perpetual de Río Cuarto una ceremonia de recepción y rendición de honores a los restos del capitán Castagnari, del que participará el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Enrique Amrein y personal militar y civil de la institución.



Nacido en General Cabrera, provincia de Córdoba, el 19 de marzo de 1949, Castagnari ingresó como cadete en la Escuela de Aviación Militar en febrero de 1969 y egresó como alférez del Cuerpo Comando en diciembre de 1972. Entre sus destinos estuvo el Grupo 1 de Vigilancia y Control Aéreo, el Área Material Río Cuarto y la Base Aérea Militar Río Gallegos.



Castagnari fue oficial del Grupo de Operaciones Especiales durante la guerra de Malvinas y murió la noche del 29 de mayo de 1982, en las cercanías de Puerto Argentino, en medio de un intenso bombardeo inglés y tratando de poner a salvo a sus subordinados, acción por la que recibió -post mortem- la Medalla de la Nación Argentina al valor en combate.



La logística del viaje así como los costos del traslado serán asumidos por Aeropuertos Argentina 2000, cuyo gerente de Logística, Roberto Curilovic, monitoreará todo el movimiento desde Darwin a Río Cuarto.