Este miércoles habrá un Paro Nacional de Mujeres

Luego de que el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata absolviera a los tres acusados de la violación y el crimen de Lucía Pérez (16), y los condenara solo por tenencia y comercialización de drogas, agrupaciones que integran el colectivo feminista repudiaron el fallo y convocaron a un Paro Nacional de Mujeres para el próximo miércoles 5 a las 17.



Para fijar la fecha, el pasado lunes se realizó una asamblea en la sede central de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en Constitución, de la que participaron varias organizaciones sindicales y feministas y contó con la presencia de Marta Pérez, madre de Lucía. Allí se votó de forma unánime realizar el paro en repudio a la decisión de los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale.



"No es justo lo que hacen con nuestros hijos y no se lo vamos a permitir más. La única bandera tienen que ser nuestras hijas, nuestros hijos. Tenemos que hacer ese mismo paro que el 19 de octubre", dijo en la asamblea la madre de Lucía. "Hoy la causa se está elevando a juicio y lo genial sería que el 5 haya un paro, lo antes posible. Cada una de ustedes es el abrazo que me daría Lucía. Y esa es mi Lucía que me abraza siempre".



Según la sentencia, el crimen de Lucía no fue un femicidio, sino que hubo relaciones consensuadas con uno de los acusados, que le vendió cocaína, y la causa del paro cardíaco fue una sobredosis. Los tres acusados quedaron absueltos por los cargos de abuso sexual y femicidio por los que llegaron a juicio.



Matías Farías (25) y Pablo Offidani (43) fueron condenados a 8 años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de "tenencia y comercialización de estupefacientes agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela". Alejandro Maciel (61), acusado de encubrimiento, fue absuelto.