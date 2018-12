Multan a padres porque sus hijos se emborrachan: Las sanciones previstas

Desde la aprobación del nuevo Código Contravencional en Mendoza, en octubre pasado, 16 padres fueron multados por la Justicia porque sus hijos se encontraban alcoholizados en fiestas clandestinas.



El titular de la Subdirección de Diversión Nocturna de la Policía mendocina, Mauricio Pinti, explicó que es una problemática frecuente que antes no tenía una repercusión mayor.



"Cuando los detectamos en algún lugar donde no tienen permitido el ingreso, les pedimos los datos y contactamos a los padres. En general, presentan cierto nivel de alcoholismo que se nota a simple vista", informó Pinti.



Con la entrada en vigencia del Código, los adultos responsables enfrentan días de arresto o multas, según lo determine el magistrado competente. "Los padres tienen que rendir cuentas ante ellos, nosotros elaboramos el informe, pero el caso lo resuelve la Justicia", aclaró el director.



El artículo 96 de la ley establece que los padres que suministren o permitan el consumo de alcohol o sustancias a sus hijos serán sancionados con arresto de 15 a 60 días, trabajo comunitario de hasta 20 días o una multa de entre 14.250 y 57.000 pesos.



El Código de Faltas también sanciona a los responsables del menor por el ingreso no permitido a un local. En este caso, las sanciones van hasta los 38.500 pesos de multa o trabajo comunitario entre 20 y 40 días.



Anteriormente, la falta se contemplaba cuando se producía una falta de cuidado o custodia, pero la mayoría se excusaba en que desconocía que su hijo se encontraba en el lugar. "Era difícil sancionar con ese gris en la ley. Ahora se presume que si el chico está ahí, es una falta de cuidado", mencionó el titular de Diversión Nocturna.



Si el menor vuelve a reincidir, el juez puede incrementar las sanciones en cualquiera de sus formas. "En muchos casos los chicos no llevan una identificación tampoco. Ahí tomamos los datos biométricos y con eso localizamos a los padres", explicó Pinti.



Ante estas situaciones, en las que se puede encontrar de dos a tres menores por fin de semana, quienes organizan la fiesta también son sancionados. En caso de que sea un local bailable, se le aplica la multa a ellos. "Si es una fiesta nómada se toma el nombre del titular del lugar o del encargado del festejo para sancionarlo", añadió el director.