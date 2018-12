Piden reglamentación de la Ley que crea el Instituto Nacional del Cáncer

El INC en Argentina significa colocar al cáncer en un lugar de suma relevancia dentro de la agenda sanitaria de gobierno. El organismo fue creado en 2010 y se hizo a semejanza del "Instituto Nacional del Cáncer" con sede en Estados Unidos. De hecho a raíz de su creación se ha firmado una serie de convenios y acuerdos de reciprocidad con la ministra de Salud Estadounidense, como así también, con el director de ese Instituto.



De hecho en la actualidad los colegas oncólogos nacionales trabajan en forma conjunta y coordinada con dicha institución fortaleciendo y estimulando dicha relación.



Este Instituto ha generado un gran impulso y desarrollo de programas de prevención, siendo fundamental la unificación de protocolos y tratamientos específicos. Teniendo en cuenta que hay muchas provincias que trabajan de manera descoordinada o desorganizada, que haya una Institución que determina el rumbo y puntos en común sirve a la eficacia y eficiencia de la prestación que se brinda a la sociedad.



"Es meritorio destacar que en los últimos años ha habido un gran avance respecto a tratamientos para la detección, diagnósticos correctos y profesionales, tratamientos quirúrgicos y otras prácticas, reafirmamos la necesidad de que el Estado debe cubrir y disminuir las brechas de desigualdad entre la población que padece esta patología. Lamentablemente la situación económica y de distintas crisis que se ocurren a lo largo de los años impide procesos estables y firmes", agrega el texto al que tuvo acceso AIM.



"Siempre el sector más afectado es el de mayor vulnerabilidad social, cuyo acceso a la salud para un correcto tratamiento es totalmente nulo por no decir limitado. La razón que motivo la creación de un Instituto fue justamente, contrarrestar y tratar de equilibrar esta lucha que atraviesa transversalmente a la sociedad", subraya.



Sin embargo, "una serie de objetivos y determinaciones propuestas en esta Ley, no pueden llevarse a cabo por la falta de reglamentación de la misma. La salud es el bien más preciado que tiene toda la sociedad. Gracias a gozar de una buena salud es que se puede ejercitar cualquier otro derecho inherente a las personas".



En ese sentido, "el Estado debe brindar todos los medios que le sean posibles para poder morigerar la cantidad de fallecimientos ante este terrible flagelo. Este Instituto podía venir a brindar una serie de respuestas y herramientas para las personas que padecen esta patología. La falta y ausencia de políticas públicas destinadas al cuidado de la salud han sido moneda corriente durante los últimos años, y el Gobierno actual, parece seguir en ese curso ya que no ha demostrado interés alguno en proponer otras soluciones o simplemente proceder a la reglamentación de dicha ley". Funciones del INC El texto dice que "este es el organismo responsable para el desarrollo e implementación de políticas de salud para todo el país, como así también, coordinar todas las acciones integradas destinadas a la prevención y al control del cáncer. El principal objetivo que tiene esta entidad es disminuir la incidencia y mortalidad producida por esta patología oncológica, además de brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que lo padecen".



Entre sus funciones, el INC es el encargado de coordinar acciones de promoción y prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación, así como también la investigación del cáncer en Argentina y la formación de recursos humanos. Sus actividades incluyen el desarrollo de normativas para la asistencia integral de los pacientes con cáncer; la promoción de la salud y reducción de los factores de riesgo; la definición de estrategias para la prevención y detección temprana; la formación de profesionales especializados y el establecimiento de un sistema de vigilancia y análisis epidemiológico.