Habló el viudo: "Me sacaron la madre de mis hijos, mi compañera"

Policiales La mujer asesinada brutalmente es la madre de la niña que deambulaba en la calle

El hecho

Ensañamiento

El cuerpo de Marina Soledad Monje, de 34 años y oriunda de Chajarí, fue hallado en la zona norte de esa ciudad, más precisamente en la zona de Colonia Villa Libertad. Estaba semidesnudo y presentaba heridas cortantes. Desde un primer momento, se habló de un brutal crimen. La Policía y la Justica trabajan en varios frentes para esclarecer el tremendo hecho.dialogó conMe sacan todo, catorce años de convivencia tuvimos, más allá de que hayamos tenido problemas de convivencia, como cualquier pareja,", conjeturó el hombre, al referirse al brutal crimen que sufrió su pareja.Contó que este lunes, mientras él estaba en el velatorio de la mujer, "me fue a buscar la gente de Investigaciones, porque llegó el área de Canes, para hacer un peritaje"., Velazque se refirió a lo indicado por su hija, la niña de tres años que fue hallada deambulando. "Dice que un hombre le dio un chupetín dentro del auto y la bajó, que ella se metió en el kiosco y que cuando salió, el auto ya no estaba más", destacó.A su vez puso relevancia en quePrimero los investigadores sospecharon de Gabriel Velazque, de 49 años, pero luego se lo desvinculó provisoriamente. A partir de las entrevistas que se mantuvieron con personas del entorno de Monje comenzaron a apuntar a un hombre que sería allegado o mantendría un vínculo con la mujer, quien no es de Chajarí y la Policía intentaba localizar. En este sentido, se descartaba, en principio, un robo como móvil del crimen.Se están revisando cámaras de vigilancia de la zona para poder identificar el auto en el que iba la mujer, así como a quien lo conducía, el principal sospechoso del crimen.En la radio de Chajarí le consultaron a Velazque si en días anteriores al crimen, no se había percatado de algún detalle que pudiera hacer predecir el horrendo final. Dijo que no y que si a su pareja le sucedía algo "e. Acotó que su pareja "tenía poca instrucción, poco sabía leer, casi no conocía el dinero y estaba esperando su pensión porque tenía la enfermedad de Reaven".En cuanto a la familia de Monje, el viudo manifestó: "Se comportó muy bien la familia en el velatorio y en el entierro. Marina se había alejado desde hace un tiempo de su familia, sí se `había metido` con mucha amistad con una cuñada, mujer de un hermano de ella". Se excusó de dar mayores detalles, porque hay una investigación en curso, no obstante dijo: "ahí habría comenzado la historia que la policía está siguiendo".A su vez destacó queEl hombre mencionó que él trabaja de albañil "en la colonia" y se lamentó que ahora que "no está mi señora se me va a hacer cuesta arriba la crianza de mis hijos".Monje salió de su casa el sábado a la noche con su hija de 3 años. Unas horas más tarde su esposo fue llamado por la Policía porque habían encontrado a la niña deambulando por las calles. Así comenzó la búsqueda de la mujer, sobre quien se habían perdido rastros. La hija pudo decir que iban en un auto con otra persona, la bajaron en una esquina y le dijeron que fuera a un kiosco a comprar un chupetín. Cuando volvió, ya no estaban su mamá ni el auto.Pasadas unas horas, un vecino de la zona norte avisó que había encontrado el cuerpo de una mujer en la banquina de una calle de ripio en cercanías a Colonia Brambilla, al norte de Chajarí.Según los trascendidos, el crimen tendría un evidente ensañamiento con la víctima, y eso quedaría demostrado por las horrendas heridas provocadas en el cuerpo de la mujer, hallado en calle Udine y camino vecinal de Colonia Villa Libertad. "Presenta diferentes lesiones cortantes", entre ellas, un profundo corte en el cuello que habría sido la causa del deceso. Además, presentaría cercenamiento de sus pechos y otras heridas de arma blanca en los brazos, presumiblemente, provocados cuando se defendía del ataque.