Fotos: Preocupación de vecinos por los socavamientos en una colina de Victoria

Vecinos de Victoria, "la ciudad de las Siete Colinas", advirtieron las consecuencias que ocasiona sobre sus viviendas, elubicada frente a Boulevard Sarmiento y calle Corrientes, a metros de una histórica calera.Según indicaron,. No obstante, con el inicio de una segunda edificación en altura, contigua a la primera y, avanzando varios metros, lo que provocó elLa acción también habría provocado: "Con el primer edificio hubo algún movimiento, pero con el segundo es un desastre cómo se ha movido todo, más sabiendo", dijo a, uno de los vecinos consultados."Si estás socavando una colina, más cuando es inestable, lo primero que debés hacer son muros de contención. Si no se te viene encima, más con los regímenes de lluvia que hemos tenido en los últimos años, que en muy poco tiempo llueve mucha cantidad de agua", remarcaron.Por otra parte, y según publicó, se registra un-realizado por la constructora- de una de las vertientes de la colina, que vuelca sus aguas sobre el bulevar y que deteriora la estética de la ciudad en uno de sus ingresos más importantes, con el riesgo potencial de generar accidentes viales.Con este panorama,donde habrían presentado material fotográfico y estudios que dejarían constancia del: "Entendemos que el progreso está buenísimo, que la ciudad se vaya urbanizando y mejorando, pero también entendemos que hay que cuidar. No puede venir gente a romper todo a su paso", señaló una de las personas afectadas.