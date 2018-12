Desgarradora carta de la mamá del nene asesinado por su padrastro en La Plata

La madre agradeció las muestras de afecto y apoyo recibidas. "Gracias a todas las personas que me escribieron haciéndome llegar su amor y su apoyo. No tengo fuerzas para contestar pero les quiero agradecer, sus palabras me dan fuerzas", relato la madre de Ciro.", escribió Soledad, también atacada por su pareja, Juan Cruz Chirino.No merecía esto. Que un animal psicópata le arranque su vida y por eso la mía y de mi familia", redactó la mujer que recibió un disparo en el pómulo en medio de un ataque de locura y celopatía de Chirino. Soledad estuvo dos días asistida en un hospital y le dieron el alta.Cuando la policía lo tenía rodeado se disparó un tiro en la cabeza. Sobrevivió unos minutos y murió camino al hospital.", recuerda Soledad en el posteo de la red social.Ciro era hijo de Soledad y de su primer compañero, Ángel Peñalba. Según se pudo reconstruir, el asesino le avisó al padre biológico que mataría al nene.", se lamenta Soledad.