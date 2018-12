"No fueron ni 20 minutos", dijo la mujer que dejó al bebé encerrado en el auto

Sociedad Dejó encerrado a su bebé en el auto y se fue a la peluquería

"La manicura me dijo que a mi hija le faltaban 10 minutos, y como el bebé se había dormido, lo dejé en el auto, pero yo lo estaba mirando, no fueron ni 20 minutos", argumentó la mujer que el jueves fue demorada por la Policía en barrio Altamira, luego de que vecinos alertaran que había dejado al niño encerrado en el auto.Según su relato, había dejado los cuatro vidrios del vehículo abiertos, pero cuando puso la alarma se cerraron automáticamente. "No tomé en cuenta que cuando cerrás el auto se cierran los vidrios, hace poco que tengo el Cronos", señaló."La reflexión es que obviamente fue un error mío, siempre lo dije, fue un pequeño error y no va a volver a suceder. Nunca lo hice, lo bajo en todos lados, sólo lo dejo en una Sala Cuna cuando voy a trabajar", agregó la mujer, conmovida por lo sucedido.Sobre la infracción que se le atribuye, manifestó que tiene una citación en la que se resolverá qué sanción le corresponde.