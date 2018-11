El susto de los porteños por el temblor causó gracia en San Juan y hay memes

Sociedad Un temblor sacudió a gran parte de Buenos Aires

Terremoto en San Juan...San Juan siempre estuvo cerca...Justo hoy esa réplica (?)...Dios nos soltó la mano por tantos sátrapas juntos en Buenos Aires #Temblor pic.twitter.com/YkMzvIg0Yv — Ale Martínez (@twiteanonimo) 30 de noviembre de 2018

La ciudad menos sísmica del planeta tiene un #temblor durante el G20 pic.twitter.com/IPuY4zPlzb — Ema (@Bolchema) 30 de noviembre de 2018

El temor causado entre porteños y bonaerenses por el temblor de hoy de 3.8 en la escala de Richter causó gracia entre habitantes de regiones acostumbradas a los movimientos telúricos, como los de San Juan.A poco de conocida la noticia sobre el temblor con epicentro a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, los memes ganaron espacio en las redes sociales de los sanjuaninos para burlarse o dar irónicos consejos."No hace falta salir corriendo de tu casa... Afuera también tiembla", "Si tenés hijos, intentá no olvidarte de ellos cuando entres en pánico y rajes" o "No dejar las sillas separadas de la mesa. Si tiembla, te las llevás puestas seguro" fueron algunos de los "consejos" incluidos en los memes.También se recomendó "no usar ropa interior agujereada" ante la posibilidad de tener que salir a la calle de apuro por el sismo y se mostraron fotos confrontadas entre la tranquilidad con que un temblor de 3.8 es tomado en San Juan y la inquietud que generó en Buenos Aires.En medio de las actividades dedicadas a la cumbre del G20 en Buenos Aires, la capital del tango recibió a los líderes de las principales potencias mundiales con un pequeño temblor. Pero donde más parece haberse sentido sus réplicas fue en las redes sociales. Los internautas no tardaron mucho en trazar paralelismos entre el sismo y la cumbre de alto nivel.