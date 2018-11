Día del Mate: "El mate original tiene que ser de calabaza", dice Scutella

El mundo del mate

Tuvo a Fidel Castro como cliente y le regaló un mate al legendario Atahualpa Yupanqui. Difundir y sostener la costumbre del mate, es el objetivo que hace muchos años, se trazó Francisco Scutella, para quién el mate es mucho más que una bebida o una infusión.En Argentina se toma en promedio unos cien litros de mate cada año; se trata de una de las infusiones más populares y más queridas del país y por eso necesitaba tener un día para celebrarlo.En el Día Nacional del Mate, Scutella dialogó con Elonce y habló sobre "todo lo concurrente a la costumbre del mate", dijo y agregó que "también están las cosas que no son materiales, como las creencias populares sobre la yerba, el agua y el mate", afirmó."Lo que tiene que ver con el mate, es un mundo dentro del mundo", remarcó Sutella a Elonce TV y agregó que "la costumbre de matear, lo que sucede entre mate y mate, las propiedades del mate y de la yerba, los temas son infinitos y he investigado muchos de ellos".El 30 de noviembre fue instituido como el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andresito Guazurarí (1778-1821). Fue gobernador de la provincia grande de Misiones de 1815 a 1819, Fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate.La fecha se oficializó en el año 2013 a través de la publicación en el Boletín Oficial de la ley que busca promover el reconocimiento de la infusión más popular del país.La elección del día es en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacarí y Artigas, ex comandante general de la provincia nororiental de Misiones que fomentó la producción y distribución de la yerba mate. También era conocido como Andresito, de familia guaraní, fue el único gobernador de origen indígena en la historia argentina.Scutella es contundente en cuanto su preferencia. "El mate original tiene que ser de calabaza, pero la clave está en calentar el agua adecuadamente. Tiene que estar a 75 grados, pero a nuestro organismo no tiene que llegar a más de 30 grados", afirmó.El Museo del Mate se encuentra emplazado en calle Venezuela al 100 y no se cobra entrada. Elonce.com.