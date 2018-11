Joven que presta su vestido de recepción tuvo varios pedidos

El gesto solidario se hizo viral y cobró gran resonancia. Tal es así que varios jóvenes se sumaron a la cruzada solidaria y ofertan otras prendas o servicios para esta época de recepciones. Los pedidos no solo fueron de egresadas. Vale recordar que el destacable gesto fue publicado a través de la cuenta personal que tiene la joven en Facebook.



Luján Méndez explicó que la idea surgió "porque me estoy mudando con mi pareja". Es así que "sacando mis cosas ví el vestido que estaba guardado" y eso le hizo acordar una publicación hecha "por una señora, sobre lo mismo pero con unos zapatos".



En declaraciones radiales, dijo que decidió publicar "lo de mi vestido, pero jamás pensé que se hiciera viral". Agregando que "está genial porque se sumaron un montón de chicas y chicos solidarios", que ? entre cosas ? "ofertan trajes, zapatos y hasta para hacer maquillaje o peinados" a quiénes lo necesiten. Perfil Luján tiene 22 años y es promoción 2015 de la escuela Gerardo Yoya de Concordia. "Justamente, en mi promo tuvimos compañeros que no pudieron alquilar sus vestidos o trajes, y mucho menos comprar", recordó.



En efecto, el detonante de la acción solidaria fue lo "mal que está todo", apuntando a la crisis económica por la que se atraviesa en la actualidad. Turnos Por último, la joven solidaria informó que tiene varios pedidos para su vestido. "Sí, tengo varias chicas y hasta una mujer que me lo pidió", enfatizó.



Es más, "me van diciendo las fechas, se lo vienen a probar y yo anoto todo para que no coincida las fechas", puntualizó.



Luján, incluso, tuvo varios comentarios para que regale la prenda. Sin embargo, "yo les digo que lo presto porque así puedo dárselo a más gente que lo necesite", argumentó.



Consultada acerca de si tiene miedo que se lo devuelvan roto o en mal estado, rogó que "lo traigan en buenas condiciones"; esperando "que lo cuiden y no me lo dañen"