Zarpará este viernes el buque paraguayo que estuvo 18 días fondeado en el Paraná

(con matrícula 3671BT) que estuvoa la altura del kilómetro 602 del río Paraná, frente al puerto de la capital entrerriana.La embarcación ya se había tornado parte del paisaje diario en las cosas de la ciudad. De hecho,registraba su presencia a través de las cámaras áreas direccionadas hacia las aguas del Paraná.entre la Cancillería por el Tratado de Libre Navegación yporque ese es el condicionamiento que puso Prefectura para proseguir con la navegación", confirmó a, el Capitán del navío, Martín Romero. Indicó además, que se mantienen "a la espera de un muelle libre en Campana".Se recordará que la detención del buque Doña Annette en el kilómetro 602 del río Paraná por parte de la Prefectura Naval argentina, se debía a la. Esto, según los afectados, viola la Ley 1202, "Que aprueba y ratifica el"Anteriormente, se alzaban prácticos argentinos pero éstos no llegaban a hacer una apreciación por la premura del tiempo y al tener que cumplir con los contratos, hasta que llegó un momento en el que psiendo que estamos", argumentó el capitán Romero en comunicación telefónica conEs que el artículo 1º del Tratado de Navegación, sostiene que, "la navegación por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata dentro de la jurisdicción de ambas altas partes contratantes, es libre para los buques argentinos y paraguayos en igualdad de condiciones". Indica además que "cada alta parte contratante concederá a los buques nacionales de la otra alta parte contratante el mismo tratamiento que a sus propios buques en todo lo relativo a navegación".Amparándose en ese punto, el capitán paraguayo aseguró que,Y en ese sentido señaló que, "el impasse fue con Prefectura porque ellos alegaban que nuestra embarcación tiene 120 metros de eslora, y el reglamento dice hasta 120 metros de eslora tengo que llevar prácticos argentinos, pero no leen todo el párrafo que dice que en puertos de Buenos Aires y en las zonas de los ríos Paraná y Uruguay, los buques argentinos, cuando sobresalgan los 120 metros y cuyo calado no sea los seis metros"., apuntó el capitán, al tiempo que advirtió "una falta de apreciación e interpretación en la conclusión del articulado"."Cuando empezaron a leer bien, el problema era por los 120 metros y no por la exigencia de los prácticos argentinos", aclaró, al tiempo que anunció que, acotó al respecto.A bordo del "Doña Annette" van 11 tripulantes y una chef. Al consultarle al capitán cómo pasaron estos 18 días fondeados frente a las costas de la capital entrerriana, éste comentó que "los tripulantes bajaron, pasaron por Migraciones y pudieron hacer sus compritas de elementos de aseo personal y demás"."La tripulación se empieza a poner nerviosa cuando falta agua y elementos básicos de aseo personal, pero cuando tienen las provisiones y su salario asegurado no hay ningún problema", aseguró.En la oportunidad, también comentó que accedieron a los canales de televisión paraguayos y ayer festejaron que "Club Olimpia se coronó campeón" del Torneo Clausura de ese país.