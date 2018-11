Niño argentino irrumpió en audiencia del Papa: "Es indisciplinadamente libre"

El Papa Francisco alabó el miércoles la libertad, aunque "indisciplinada", de un niño que subió al escenario para jugar durante su audiencia general.La Guardia Suiza y los gendarmes de Vaticano se mantuvieron en sus puestos y dejaron que Wenzel Wirth, de 6 años, corriera alrededor del pontífice mientras los sacerdotes leían su lección de catecismo en varios idiomas en la sala de audiencias Pablo VI.En un momento dado, la madre del niño, que es argentina-italiana, subió al escenario para bajarlo y le explicó al Francisco que el pequeño no podía hablar y que eran de Argentina. El pontífice le respondió "Dejalo estar, dejalo estar acá", así que se retiró y dejó que Wenzel siguiese jugando."Es argentino, es indisciplinado", comentó divertido el Papa a quien estaba a su lado.Cuando Francisco tomó el micrófono más tarde, explicó en español a los asistentes que el pequeño tiene problemas para hablar "pero sabe cómo comunicarse, cómo expresarse"."Y tiene algo que me hizo pensar: es libre. Indisciplinadamente libre, pero es libre", dijo el pontífice riéndose ante el aplauso de los presentes."Me hizo pensar ¿Soy yo tan libre ante Dios?", dijo el Papa."Cuando Jesús dice que tenemos que ser como niños, significa que tenemos que tener la libertad que tiene un niño ante su padre", continuó el papa. "Creo que este niño nos da una lección a todos. Y nos hace que pidamos la gracia del habla (para él)".El padre del niño, Ariel Wirth, dijo a The Associated Press que Wenzel sufre problemas de comportamiento además de limitaciones en el habla, y que en su casa la familia deja que se exprese lo mejor que pueda."Intentamos dejarlo ser libre. Él tiene que expresarse y nosotros vivimos sin esconder sus problemas", explicó.La familia vive en Verona y viajó a Roma solo para la audiencia general del miércoles. Wirth dijo que Wenzel estaba cansado tras el largo viaje y la espera para ver a Francisco y claramente necesitaba correr.