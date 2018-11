En Córdoba quieren prohibir los "2 x 1" de bebidas alcohólicas

Ediles del macrismo cordobés proponen una ordenanza para prohibir las promociones de "happy hour" en los comercios de la ciudad mediterránea. Buscan de esta forma "desincentivar el consumo excesivo" en "poco tiempo" en bares y boliches de la ciudad.



Los ediles del PRO cordobés María Eugenia Terré y Aníbal De Seta apuntan contra "las promociones por consumo", como los "2x1" en las que, sostienen, se reproducen como "promociones comerciales en las que se otorga un beneficio económico si se consumen bebidas alcohólicas en volúmenes mayores a una unidad comercializable".



Cervezas y tragos en promociones "2 x 1" en determinados segmentos horarios colaboran, según los ediles, con la multiplicidad de intoxicaciones alcohólicas registradas en los hospitales, fundamentalmente los fines de semana.



"Lo que queremos es normatizar las promociones por consumo, que es muy preocupante", dijo De Seta. Explicó que el cuestionamiento no es contra los happy hour que realizan un descuento monetario en determinado horario, sino en aquellos que lo realizan por mayor consumo de bebidas.



"La intención es establecer que no se pueden realizar promociones por consumo, solo que deba establecerse por unidad. Queremos promocionar que sea al revés, que en determinado horario nos cobren la mitad para poder consumir uno. Para el comercio es lo mismo, no tiene ningún tipo de pérdida", agregó el edil.



El proyecto de los concejales cordobeses cuestiona también a los concursos que premian a quien bebe más en menos tiempo.