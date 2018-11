Toller sobre la ESI: "Debe brindarse tomando la integridad del ser humano"

la legisladora provincial Carmen Toller

La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue el tema tratado en la edición de este martes deel programa que se emite por, dondemanifestó que "lo primero a distinguir es". Ante esto aseveró: "Educación Sexual Integral (ESI) que responde a la ley 26150, de 2006, es algo que consideramos necesario, importante, depende desde qué punto nos paramos para abordarla, ese es el punto de discusión".", entendió la legisladora provincial.Respecto de las familias, la docente aseveró: "Las leyes internacionales, la Constitución Nacional, la de Entre Ríos, reconocen este derecho de la familia inalienable, donde la escuela viene a colaborar, en otros conceptos que la familia no le puede dar".. Ruego que se aplique, las familias piden participar y aquellas que no quieren, que se prueben talleres u otro tipo de metodología donde intervenga la familia con la escuela, que sirva para zanjarse estas cuestiones", resaltó Toller.Si desgraciadamente en esas familias está ocurriendo el abuso, en talleres puede salir, puede detectarse este tema"."Si hablamos de educación integral, el ser humano es un compuesto, no solo de materia sino de espíritu. No estamos dejando nada de lado, cuando lo damos realmente de manera integral", manifestó.El artículo 5º de la Ley 26150 dice "que a estos lineamientos, conceptos generales que emanan de esta ley, cada provincia los tiene que adaptar a la idiosincrasia de su población. Dice además que los institutos privados, laicos o confesionales, lo van a hacer de acuerdo a su ideario. Se quiere modificar, si se le saca el artículo 5 y el inciso c, que la familia no intervenga, el docente que dice yo no lo quiero dar de esta manera, se somete a sanciones"."Puede ser que un chico llegue a su casa y diga a mí nunca me dieron educación sexual, pero no es así, porque este es un contenido transversal, que atraviesan todas las materias. En algunos casos puede ser que no se le dio la fuerza que se debía, pero en la mayoría no es así. Los docentes y el CGE se han esforzado mucho, pero las familias no son siempre son convocadas a participar en este aspecto", señaló.Asimismo, ante la consulta, Toller definió que es ideología de género: "La ideología de género que se inicia en el Siglo XIX y que tiene su expresión más plena en 1940, y concretamente en el mundo actual, en 1995, después de la Cumbre de Pekín, la realidad se basa en lo que auto percibo es lo que vale, no la realidad tal cual es. Si hoy me siento una cosa, soy esto, si después me siento otra, lo cambio. Como legisladora a la que el pueblo le ha dado un mandato, tengo que contemplar que una ley que se va a sancionar prevé sea de muchos años de aplicación tenemos que contemplar, algo muy delicado que es la niñez y la infancia. No podemos decirle a un niñito de cinco años que no nació ni varón ni mujer, sino que se va a construir".Al ser consultada respecto de las personas homosexuales, aseveró: "Sienten la inclinación por el mismo sexo. Si nació varón, va a tener una inclinación por otro varón, pero sigue siendo varón. Y lo mismo respecto a los casos de las mujeres". Y enseguida acotó: "Nadie tiene derecho a juzgar a nadie, ni en erigirse superior a otro, ni despreciar a otro. La violencia en ningún momento se puede permitir.