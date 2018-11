La educación sexual ¿es un asunto del Estado o de las familias?

Cómo se dicta ESI en Entre Ríos

En nuestro país en 2006 se sancionó una ley que dispone que los niños y jóvenes reciban educación sexual integral en los establecimientos escolares.Pero a pesar de llevar 12 años de vigencia, la norma no se cumple en forma estricta porque desde que fue sancionada hasta el día hoy, existen tensiones y resistencias respecto a un tema sensible y delicado.A su vez, la controversia respecto a cómo se enseña Educación Sexual en la escuelas se profundizó a raíz de un proyecto que se debate en la cámara de diputados de la Nación y que intenta modificar la norma vigente. Puntualmente deroga la disposición que establece que cada escuela puede dictar educación sexual según su ideario.En Paraná como en otras ciudades de país, campañas y movilizaciones identificadas con los pañuelos celestes y rosados tomaron fuerza en los últimos meses reactualizando un debate que en parte vuelve a la palestra como corolario del tratamiento de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que dejó expuesta en el Congreso, la necesidad de educar en salud sexual.Con lemas del estilo "con mis hijos no te metas" o con consignas en contra de la denominada "ideología de género" están de un lado actores religiosos, sociales y políticos que manifiestan su descontento sobre los contenidos que se dictan en las escuelas respecto a estos temas, y se preguntan quiénes son los profesionales que están a cargo de brindar esa información tan importante para el desarrollo de los chicosY por el otro lado, están las instituciones y referentes que subrayan que la educación sexual integral es un derecho inalienable, que se enseña de acuerdo a la edad de los estudiantes, desde el respeto y la libertad, y fundamentalmente está dirigida al cuidado del cuerpo y la salud para prevenir abusos, discriminación y maltrato.