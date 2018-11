Se viralizó intento de secuestro en Concepción del Uruguay: era falso

En la tarde de este martes, Concepción del Uruguay se vio convulsionada con una noticia que se viralizó en las redes sociales. A través de un audio, una mujer "relataba que su hija había sufrido un intento de secuestro. Además una joven publicaba un vídeo en donde describía con lujos y detalles como había sido el hecho", indica infocdelu.com.



Desde la policía se informó al medio de Concepción del Uruguay que "no hay denuncia".



Luego, se conoció un audio de una persona que ayudó a esta chica luego de "sufrir una caída de su bicicleta lo que le produjo golpes en su rostro". El relato dista mucho de lo que se viralizó.



"El chico que la ayudó fui yo, Gastón Bonin. No sé si es o no, la chica que habla en el audio que se viralizó, pero es totalmente falso lo que dicen. Esa chica pasó delante de mí en bicicleta y se cayó, se golpeó la cara. Se cayó sola en bicicleta, la acompañé a la peluquería en al que trabaja, para que se lave y esté bien. Pero es mentira lo del secuestro, que la seguía un auto y que le pegaron. La chica se cayó sola, yo la vi y soy el que la ayudó", aseguró el muchacho de la ciudad que asegura haber asistido a esta joven. En el mismo sentido Bonin pidió "no dar información falsa".



Fuente: infocdelu.com